Легковая машина столкнулась с грузовым поездом в Мурманске

© Lenta.ru

В Мурманске на железнодорожном переезде столкнулись легковая машина и грузовой поезд. Место происшествия попало на видео, которое опубликовала Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram.

На кадрах видно состав и стоящую рядом поврежденную иномарку. Судя по фотографиям с последствиями ДТП, у автомобиля повреждена передняя левая часть.

Как рассказали в ведомстве, машинист успел применить экстренное торможение. Информация о пострадавших не приводится. Прокуратура проводит по факту происшествия проверку.

Ранее в Ульяновской области в районе железнодорожной станции Обамза фура протаранила пассажирский поезд. Судя по видео с места происшествия, и состав, и автомобиль избежали серьезных повреждений. Как выяснили журналисты, эвакуировать пассажиров не стали.