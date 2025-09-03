В Нижнем Новгороде подростки перевернулись в машине

Прокуратура начала проверку после ДТП на улице Генерала Ивлиева, в котором пострадали четверо подростков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, 3 сентября, около 00:30, 17-летний водитель, находившийся за рулем Kia Sportage, не справился с управлением. Машина перевернулась. В салоне находили четверо пассажиров от 13 до 17 лет. Они получили травмы и были доставлены в больницу. Сам водитель сбежал.

Сотрудники прокуратуры проверяют исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также изучают обстоятельства аварии.

