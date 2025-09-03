В Москве из-за массовой аварии частично перекрыли МКАД

Массовая автомобильная авария произошла на МКАД в Москве. Об этом сообщает в Telegram- канале «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 83 км МКАД (после съезда №81) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.», — говорится в сообщении ведомства.

В Дептрансе также уточнили, что в районе места аварии затруднено движение транспорта, и призвали водителей выбирать альтернативные пути объезда проблемного участка дороги.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД водитель и пассажирка испугались в момент ДТП. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина начинает вращаться на оживленной дороге и врезается в другой автомобиль, от удара ее отбрасывает в дорожное ограждение.

Ранее россиянин обвинил в ДТП круиз-контроль автомобиля GAC.