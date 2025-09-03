В Оренбурге мотоциклист врезался в Land Cruiser

Накануне вечером на пр. Победы в Оренбурге произошла смертельная авария с участием мотоциклиста.

Сообщение о столкновении двух транспортных средств поступило в правоохранительные органы вечером. Столкнулись автомобиль марки «Toyota Land Cruiser» и мотоцикл.

По предварительной информации, полученной на месте аварии, пострадавший водитель мотоцикла получил тяжёлые травмы и скончался до прибытия врачей скорой помощи.

В настоящее время полиция собирает необходимую информацию для установления точной картины случившегося.