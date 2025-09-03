Пять человек получили травмы в ДТП в Калужской области

Утром 2 сентября на проспекте Революции в Мещовске 28-летняя женщина-водитель Mitsubishi Lancer, поворачивая налево, не уступила дорогу «Газели». По данным Госавтоинспекции, в результате столкновения травмы получили виновница аварии, 42-летний водитель «Газели» и трое его пассажиров — 39-летняя женщина и двое детей. Одной девочке шесть лет, второй — восемь.

© Калуга 24

Водителей, оказав им медпомощь, врачи отпустили домой. Все три пассажира госпитализированы.