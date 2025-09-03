На трассе под Кировом произошло серьезное ДТП

Ранним утром 2 сентября на федеральной трассе «Кострома – Шарья – Киров – Пермь» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

© Первоисточник

Около 4:35 на 653-м километре в Слободском районе столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и ГАЗ-2747.

По предварительной информации, за рулем «Жигулей» находился 20-летний водитель, который в результате аварии получил травмы. Вторым участником ДТП стал 33-летний водитель грузовика. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Эта авария стала одной из шести, произошедших в Кировской области за последние сутки. Печальная статистика включает два случая с летальным исходом и шесть пострадавших. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными при проезде перекрестков.