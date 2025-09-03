На трассе А130 произошло ДТП с участием трех грузовиков и микроавтобуса

Утром 3 сентября на 105-м километре автодороги А130 Москва-Малоярославец-Рославль произошло ДТП с участием трех грузовиков и микроавтобуса. Начало цепочке столкновений положил 37-летний водитель грузовика Howo, ехавшего по обочине. Он не справился с управлением и врезался в грузовик DAF. Продолжили цепочку микроавтобус Ford Transit и фура Volvo.

© Калуга 24

По данным управления Госавтоинспекции, травмы получил только виновник ДТП. Он доставлен в больницу. Но из-за аварии движение по трассе было частично перекрыто. Транспортные потоки сейчас регулируют автоинспекторы. По факту ДТП проводится проверка.