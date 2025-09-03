В свердловском городе легковушка влетела в пассажирский автобус

В Ревде в обеденное время 3 сентября произошло серьезное ДТП, в котором пострадали шесть человек, включая двоих несовершеннолетних. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и влетел в пассажирский автобус.

«Около 12 час. 55 мин. 3 сентября 2025 года на ул. Чернышевского г. Ревды водитель автомобиля «КИА СИД», двигаясь в направлении выезда из города, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с рейсовым автобусом, двигавшемся по маршруту № 101/66 «Ревда-Дегтярск», который осуществлял рейс из г. Дегтярск», – сообщает прокуратура Свердловской области.

В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили шесть пассажиров автобуса, включая двоих несовершеннолетних 2007 и 2019 годов рождения, а также водитель автомобиля KIA Ceed. Все пострадавшие были экстренно доставлены в приемное отделение Ревдинской городской больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

В автобусе после ДТП - шесть пострадавших

Состояние некоторых из них медики оценивают как средней степени тяжести. Полиция и прокуратура Ревды начала комплексную проверку по факту ДТП.

Прокуратура пообещала, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

Сообщается, что летом этого года на перекрестке улиц Ленина и Горького в Ревде произошло столкновение двух автобусов.

«ФедералПресс» информировал, что с началом осенних дней в Свердловскую область пришли сильные дожди и туманы, дороги региона стали скользкими. Госавтоинспекция просит водителей проявлять особую осторожность и бдительность. Так, утром 3 сентября подросток на байке в Нижнем Тагиле сбил маленькую девочку, ребенок попал в реанимацию.