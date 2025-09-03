В Красноярске водитель «Газели» совершил наезд на трехлетнего мальчика

В Красноярске на улице 60 лет Образования СССР произошло смертельное ДТП: 44-летний водитель «Газели» совершил наезд на трёхлетнего мальчика, катавшегося на беговеле. Ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой помощи, пишет МК-Красноярск.

© Bfm.ru Новосибирск

По предварительным данным, автомобиль выезжал из-за угла жилого дома, когда произошёл наезд. Водитель был трезв, однако за последний год его 17 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД, включая неоднократные превышения скорости. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Виновнику аварии грозит до 5 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Инспекторы ДПС продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии.

