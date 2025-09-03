В Амурской области большегруз обрушил мост

В Амурской области мост рухнул после проезда самосвала. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

© Газета.Ru

В результате падения моста одно из сел оказалось отрезано от дорог.

«Переправа через реку Большая Пера обвалилась на километровом участке трассы — в районе подъезда к Светильному. Причиной стал чересчур тяжелый грузовик — он перевозил слишком много песка. Движение закрыто. В ближайшее время начнется ремонт и расследование, чтобы найти виновных», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что в Приморском крае микроавтобус с пассажирами застрял между переливами на дороге после ливня. Это произошло в Партизанском округе, где из-за непогоды размыло насыпной мост. В результате три населенных пункта — Романовский Ключ, Слинкино, Партизан — оказались отрезаны от транспортного сообщения.

Ранее в Туле произошло массовое ДТП с 12 автомобилями.