На Филатовском шоссе столкнулись пять машин

Массовое ДТП произошло в Новой Москве. На Филатовском шоссе в районе деревни Картмазово столкнулись пять автомобилей.

Это первые кадры с места аварии. Видно, что на место ДТП уже прибыли машины скорой помощи и пожарные. Кроме того, вертолёт Московского авиационного центра.

По последней информации, пострадали четыре человека. Сейчас их осматривают медики. Движение транспорта перекрыто по трём полосам в сторону Киевского шоссе. Водителей простят выбирать пути объезда.