В результате аварии грузовик загорелся на внешней стороне ТТК

Грузовик загорелся на внешней стороне ТТК около Сетуньского 1-го проезда. Об этом в четверг, 4 сентября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

© Вечерняя Москва

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», машину полностью охватил огонь. ДТП произошло рядом с заправкой.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — добавили в пресс-службе дептранса.

В районе ДТП движение транспорта затруднено.

1 сентября на Марксистской улице в центре Москвы также произошла авария с участием мотоциклиста, в результате которой он погиб. Байкер, ехавший на высокой скорости, столкнулся с автомобилем такси Kia Rio.