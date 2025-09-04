Трех человек доставили в больницу после ДТП на трассе в Забайкалье

Вчера в Петровск-Забайкальском районе на автодороге «Харауз-Саган-Нур» столкнулись два автомобиля «Toyota Vitz» и «KlA SPORTAGE». Об этом сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

© Zab.ru

В результате дорожно-транспортного происшествия в медицинское учреждение доставлены водители транспортных средств и пассажир «KlA SPORTAGE».

Напомним, более 20 пьяных водителей поймали полицейские за выходные в регионе. Ранее четыре большегруза и легковой автомобиль столкнулись в Улетовском районе.