Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Алнашском районе

Алнаши. Удмуртия. Пьяная езда закончилась смертельным ДТП в Алнашском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

© ИА «Сусанин»

Утром 4 сентября на трассе 20-летний водитель иномарки «Шевроле Круз», по предварительной информации, двигаясь из Можги в сторону Татарстана, выехал на встречку в запрещённом месте, без цели обгона, где столкнулся с «Ладой Ларгус» под управлением 46-летнего мужчины. Обе машины вылетели в кювет, а отечественный автомобиль вдобавок опрокинулся.

В результате аварии водитель «Лады» погиб, а молодого человека госпитализировали.

«Стоит отметить, что водитель автомобиля «Шевроле Круз» находился в состоянии алкогольного опьянения, не был внесён в полис ОСАГО, а также не был пристёгнут ремнем безопасности», — говорится в сообщении.

Причины происшествия устанавливают сотрудники полиции.