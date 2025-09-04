Два человека погибли из-за опрокидывания иномарки под Иркутском

Авария с участием одного автомобиля унесла жизни двух человек в Иркутской области. Еще один пострадавший госпитализирован.

В четверг утром на Голоустненском тракте Toyota Lite Ace Noah, двигавшаяся в направлении столицы региона, съехала с дороги и перевернулась.

Двое находившихся в иномарке мужчин скончалась на месте, третий доставлен в медучреждение, проинформировали в областном главке полиции.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.