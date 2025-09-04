На МКАД у цементовоза оторвало кабину при ударе о фуру

На МКАД у цементовоза оторвалась кабина при столкновении с фурой. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «СпецДорПроект».

ДТП произошло 5 августа на 56-м километре МКАД около 3:30 ночи во время сильного дождя. На кадрах видно, что водитель цементовоза двигался следом за тягачом с полуприцепом-контейнеровозом. В момент, когда контейнеровоз притормозил, грузовик с цистерной врезался в него.

От удара контейнеровоз развернуло поперек проезжей части, а у цементовоза сорвало с креплений кабину. Она застряла между двумя грузовиками. В результате было заблокировано движение по трем полосам трассы.

Также стало известно, что у заправки на Третьем транспортном кольце в Москве вспыхнула поливальная машина.

