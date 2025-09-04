В ДТП под Пензой погибли байкер с девушкой на Harley Davidson

В Пензенской области влюбленная пара погибла во время поездки на мотоцикле.

Как сообщил "РГ" информированный источник, за рулем Harley Davidson был известный байкер с позывным Али.

По данным пресс-службы управления ГИБДД региона, инцидент произошел в Иссинском районе на трассе Нижний Новгород - Саратов. Harley, которым управлял Али, столкнулся с "КамАЗом". Сам Али и его девушка погибли. Водитель грузовика не пострадал.

Обстоятельства инцидента устанавливают полицейские.