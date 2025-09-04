Четырехлетнего ребенка госпитализировали после ДТП в Сарапульском районе

Сарапул. Удмуртия. Четырёхлетнего ребёнка госпитализировали после ДТП в селе Сигаево Сарапульского района. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

© ИА «Сусанин»

Вечером 3 сентября напротив дома №17 по улице Лермонтова 35-летняя водитель за рулём «Лады Калина» во время движения выехала на встречку, где столкнулась с иномаркой «Рено Сандеро» под управлением 41-летней женщины.

Отмечается, что в отечественном авто находились дети 10 и 13 лет. Им оказали разовую медпомощь. В то же время, во французском автомобиле находился четырёхлетний пассажир — ребёнка госпитализировали.