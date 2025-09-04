На Ямале легковушка улетела в кювет и перевернулась

Дорожно-транспортное происшествие с участием отечественной легковушки произошло вечером 3 сентября в Муравленко. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города.

Авария случилась в 20:17 по улице Ленина — в сторону выезда №1 из города. Водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением, улетел в кювет и перевернулся.

В результате происшествия пострадали два человека. Они получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

