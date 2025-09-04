В Тюменском районе произошло ДТП с двумя машинами и мотоциклом

В Урае произошло ДТП с двумя машинами и мотоциклом. Массовая авария случилась накануне на пересечении улиц Ленина и Ветеранов.

Как сообщает югорская Госавтоинспекция, 43-летняя женщина за рулём ЗАЗ Chance при повороте не уступила дорогу мотоциклу Honda, который ехал прямо.

От удара двухколёсный транспорт отбросило на встречный автомобиль Nissan. В результате аварии 27-летний водитель мотоцикла получил повреждения.

Ранее «Ямал 1» писал, что в Тюменском районе нетрезвый байкер-подросток попал в ДТП с легковушкой. Авария произошла на трассе Тюмень — Криводанова.

