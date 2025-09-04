В Самарской области в ДТП погиб водитель бензовоза

62-летний мужчина на автоцистерне Scania ехал по трассе Похвистнево - Сосновка и на 17-м км при движении задним ходом потерял управление машиной. Она съехала в кювет. Автомобилист скончался до прибытия медиков.

В тот же день в Тольятти на Южном шоссе 61-летний мужчина при повороте налево на ул. 40 лет Победы проехал на красный свет и врезался по встречный LADA Vesta, за рулем которого был 53-летний автомобилист. В аварии пострадал водитель двухколесного транспортного средства.

А на 7-м км трассы Самара - Бугуруслан - Березняки в среду 36-летний мужчина на ВАЗ-21103 не справился с управлением и на скорости вылетел в кювет. После он самостоятельно обратился за помощью к врачам.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 7 ДТП, в которых пострадали 6 человек, 1 - погиб. Инспекторы выявили 471 нарушение ПДД, в том числе 16 случаев неправильной перевозки детей и 19 фактов нетрезвого вождения.

