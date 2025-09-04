Самокатчик сбил беременную женщину в Чите

В Чите самокатчик снес беременную россиянку на тротуаре. Девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, пишет «Чита.Ру».

По данным издания, девушке 17 лет, она находится шестом месяце беременности.

Как сообщили в Госавтоинспекции, телефонное обращение о произошедшем поступило к ним из больницы.

«На улице Шилова произошел наезд на пешехода — девушку 2008 года рождения. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП», — добавили в ведомстве.

Ранее мужчина на самокате сбил пятилетнего ребенка на Красной площади в Москве. У пострадавшего диагностировали травму головы.