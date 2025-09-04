В центре Лондона автобус сбил пешеходов, передает телеканал Sky. Несколько человек пострадали.

В результате аварии на улице Виктория-стрит, что рядом со станцией "Виктория", в четверг утром пострадали несколько людей, включая водителя автобуса маршрута №24. Информации о точном количестве пострадавших пока нет.

На месте ЧП находятся полиция, пожарные и медслужбы. Дороги в этом районе перекрыты, передает Sky.

В автобусе, по словам очевидцев, находилось около 15 пассажиров.