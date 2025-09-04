В Тульской области мотоциклист совершил кульбит в воздухе при ДТП

В Тульской области мотоцикл взлетел в воздух после столкновения с Lada на перекрестке. Видеозапись ДТП опубликовал Telegram-канал «Тула с огоньком».

Авария произошла на перекрестке «Узловая — Донской — Новомосковск». Мотоциклист двигался на мотоцикле индийской марки Bajaj. На кадрах видно, что он не успел затормозить и врезался в левую часть автомобиля ВАЗ-2115, выехавшего на перекресток. После этого человек несколько раз перевернулся в воздухе и упал на асфальт. Его ботинок отлетел на другую сторону перекрестка.

О состоянии пострадавшего не сообщается. На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции. На проезжей части видны обломки мотоцикла.

