В Татарстане произошла серьезная авария с грузовиком

В Заинском районе Татарстана на трассе "Набережные Челны - Альметьевск" произошло ДТП, в котором погибли три человека.

Как сообщает прокуратура РТ, автомобиль Daewoo Nexia выехал на полосу встречного движения , где врезался в грузовик MAN. В результате аварии водитель легковой машины и двое пассажиров получили травмы, несовместимые с жизнью.

На место происшествия выехал Заинский городской прокурор Сергей Урванцев. Выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее в татарстанском городе Мамадыш трое мужчин спустились в канализационный колодец для проведения работ, где потеряли сознание и скончались.