Два человека пострадали в ДТП из-за уснувшего водителя в Нижегородской области

ДТП с двумя пострадавшими случилось по вине уснувшего водителя в Починковском округе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Авария произошла 5 сентября около 5:50. 44-летний водитель автомобиля Chevrolet, ехавший со стороны Нижнего Новгорода в Саранск, уснул за рулем и врезался в припаркованный на обочине КамАЗ.

В ДТП пострадал сам водитель, а также находящийся в салоне легковушки 14-летний подросток. Их доставили в Починковскую ЦРБ.

