Два человека пострадали в ДТП из-за уснувшего водителя в Нижегородской области
ДТП с двумя пострадавшими случилось по вине уснувшего водителя в Починковском округе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
Авария произошла 5 сентября около 5:50. 44-летний водитель автомобиля Chevrolet, ехавший со стороны Нижнего Новгорода в Саранск, уснул за рулем и врезался в припаркованный на обочине КамАЗ.
В ДТП пострадал сам водитель, а также находящийся в салоне легковушки 14-летний подросток. Их доставили в Починковскую ЦРБ.
