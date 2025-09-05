В Курске самосвал столкнулся со скорой помощью

Курская полиция устанавливает обстоятельства аварии, в которой один человек погиб и четверо получили травмы.

Врио губернатора Курской области Алесандр Хинштейн сообщил, что в результате столкновения машины скорой помощи и самосвала на перекрестке улиц Красной Армии и Добролюбова на месте погиб 48-летний фельдшер.

Повреждения получили водитель, медсестра, а также два пассажира кареты скорой помощи, которых везли в больницу. У них травмы головы, ушибы, переломы. Девушка-пассажир беременна. Все пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу, трое пострадавших госпитализированы.

В курской полиции уточнили, что за рулем грузового автомобиля DAF находился 48-летний мужчина, а автомобилем УАЗ скорой помощи управлял 27-летний водитель.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.