Водитель и пассажир вылетели через лобовое стекло на трассе М‑12

Два человека пострадали в жутком ДТП на трассе М‑12 в Нижегородской области. Это случилось из-за того, что водитель уснул за рулем. Видео с моментом аварии поделилась компания «Автодор». Водитель легковушки ехал по трассе М‑12 на скорости 90 км/час, но из-за усталости уснул прямо за рулем. Вместе с ним в машине находился пассажир — оба были непристегнуты. Они вылетели через лобовое стекло после того, как автомобиль врезался в барьерное ограждение. Пострадавших с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Госкомпания «Автодор» напомнила, что на трассе М‑12 есть площадки для отдыха. Там водители могут поспать, перекусить и размяться. Такие места также можно найти на автодорогах М‑11, М‑4, ЦКАД, М‑1, М‑3 и А‑289.

«Дорога требует внимательности. Сделайте паузу, чтобы вернуться домой живыми», — напомнили нижегородцам. Полное видео аварии можно посмотреть в Telegram-канале «Нижегородской правды».

