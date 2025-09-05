В Москве самокатчик взлетел в воздух от удара об авто и попал на видео

В Новой Москве автомобиль сбил самокатчика, переезжавшего улицу по зебре. Видеозапись ДТП опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, пересечение улицы Александры Монаховой и Липовый Парк. Подбили самокатчика», — отмечается в публикации.

На кадрах с видеорегистратора видно, что молодой человек на прокатном самокате переезжал широкую улицу с разделительным барьером по пешеходному переходу. На одной стороне при этом не было машин, на другой — автомобили стояли на запрещающий сигнал светофора в трех полосах, предназначенных для движения прямо.

Самокатчик проехал мимо них и попал под минивэн, который двигался в пустой правой полосе, предназначенной для поворота направо. От удара самокатчик взлетел в воздух вверх ногами и упал на асфальт. О состоянии пострадавшего не сообщается.