Под Ростовом 17-летний подросток на питбайке получил травмы в ДТП

В Мясниковском районе, на 2 км + 170 м автодороги «Ростов-на-Дону – Дебальцево», произошло ДТП с участием несовершеннолетнего, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

© Rostof.ru

- Водитель автомобиля «Лада Калина» при выезде с прилегающей территории не предоставил права проезда питбайку под управлением 17-летнего водителя и допустил с ним столкновение, - говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель питбайка получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.