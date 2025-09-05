Жуткое ДТП произошло в Сургуте

В Сургуте произошло смертельное ДТП с участием легковушки и большегруза. Трагедия случилась на Тюменском тракте накануне, 4 сентября.

Как сообщает югорская госавтоинспекция, 26-летний водитель «ВАЗа» не смог выдержать безопасную дистанцию и влетел в ехавший впереди «ГАЗ». От удара отечественный автомобиль смяло, а большегруз перевернулся.

В результате столкновения водитель легковушки погиб, а находившийся за рулем фуры мужчина получил травмы. Полицейские выясняют причины и обстоятельства происшествия.

