В Самаре иномарка вылетела на газон и врезалась в бетонный блок

4 сентября в поселке Мехзавод 49‑летний водитель на Geely Emgrand X7 двигался по межквартальному проезду. В 14:10 напротив дома № 3Б квартала № 25 СНТ "Салют" не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и наехал на бордюр. Далее машину отбросило на газон, где она влетела в бетонный блок. Пострадавшего автомобилиста увезли в больницу.

© СОВА

И это не единственная авария, произошедшая в Самарской области в тот день. В 11:40 в Волжском районе напротив дома № 4 по улице Анетты Басс 27‑летняя женщина на Kia Ceed сбила 59‑летнего пешехода, переходившего проезжую часть. Пострадавший доставлен в лечебное учреждение.

А на трассе в Шигонском районе перевернулась легковушка. На место выезжали медработники и пожарные-спасатели.

Всего 4 сентября в результате шести ДТП в губернии пострадали шесть человек. Полицейские зафиксировали почти четыре сотни нарушений ПДД, в том числе 13 случаев неправильной перевозки детей и 17 фактов нетрезвого вождения.