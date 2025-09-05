По меньшей мере 15 человек погибли и 16 получили ранения после того, как переполненный туристический автобус сорвался с горной дороги в Шри-Ланке, пробив ограждение и упав с почти 300-метровой высоты в районе города Веллавайя.

Переполненный туристический автобус в горном регионе Элла на Шри-Ланке пробил ограждение на обочине дороги и рухнул в пропасть. Катастрофа произошла недалеко от города Веллавайя, расположенного всего в 280 километров от столицы страны Коломбо. Полиция подтвердила, что в автобусе находилась группа местных туристов, которые посещали населенные пункты на холмах чайных плантаций в регионе.

Согласно свидетельствам выживших, непосредственно перед трагедией водитель автобуса успел предупредить пассажиров о неминуемой опасности.

«Кондуктор кричал так громко, как только мог, призывая всех пригнуться и держаться крепче. Через несколько секунд автобус дважды с громким стуком врезался в ограждения на обочине дороги, прежде чем сорваться в пропасть», — рассказывают очевидцы.

Предварительное расследование показало, что тормозная система автобуса отказала после столкновения со встречным транспортным средством, а водитель двигался на высокой скорости и не справился с управлением в критический момент.

На фотографиях с места трагедии виден разбитый автобус, лежащий у подножия горного склона, где он застрял в кустах и деревьях. Крыша транспортного средства была частично сорвана, на траве валялись сломанные автобусные сиденья и осколки оконных стекол.

Одна из выживших женщин рассказала, что ее выбросило из автобуса через разбитое окно во время падения. Солдаты, прибывшие на место происшествия, немедленно приступили к расследованию причин аварии и оказанию помощи пострадавшим.

Эта авария стала самой серьезной с мая, когда в результате крушения автобуса в Котмале погибли 23 пассажира. Инцидент произошел на главной дороге Нувара-Элия-Гампола в регионе Геранди-Элла, известном своими живописными, но опасными горными серпантинами. Местные власти продолжают расследование обстоятельств трагедии, уделяя особое внимание техническому состоянию автобуса и скорости движения в момент аварии.