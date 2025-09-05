В Оренбурге водитель ВАЗа врезался в трактор

ДТП произошло сегодня, 5 сентября, на автодороге «Обход г.Оренбурга в составе автодороги Р-239». Участниками аварии стала легковушка и трактор.

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21061» не справился с управлением и врезался в стоявший на обочине трактор. В момент аварии его 43-летний водитель ремонтировал колесо.

В результате ДТП водитель легковушки пострадал. Его госпитализировали.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.