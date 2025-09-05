КамАЗ и фура разбили внедорожник Toyota Land Cruiser под Новосибирском

Жесткое ДТП произошло в Болотнинском районе Новосибирской области 5 сентября. В 14.25 внедорожник Toyota Land Cruiser врезался в два грузовика.

© Bfm.ru Новосибирск

По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, 22-летний водитель внедорожника, двигаясь по федеральной трассе «Сибирь», выехал на встречную полосу. Сначала он столкнулся со встречным КамАзом, потом со встречной фурой Sitrak.

«Пострадали водитель и пассажиры Toyota Land Cruiser. На месте происшествия работают дорожные полицейские», – сообщили в ведомстве.

Точное количество пассажиров в ГАИ не уточнили, как и тяжесть травм пострадавших. Известно только, что на месте ДТП образовалась огромная пробка – организовано реверсивное движение.

Напомним, в конце августа на Чуйском тракте произошло смертельное ДТП. Toyota Vitz выехала на встречку и влетела в Honda Freed. В результате семь человек оказались в больнице. Двое из них не выжили.