КамАЗ и фура разбили внедорожник Toyota Land Cruiser под Новосибирском
Жесткое ДТП произошло в Болотнинском районе Новосибирской области 5 сентября. В 14.25 внедорожник Toyota Land Cruiser врезался в два грузовика.
По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, 22-летний водитель внедорожника, двигаясь по федеральной трассе «Сибирь», выехал на встречную полосу. Сначала он столкнулся со встречным КамАзом, потом со встречной фурой Sitrak.
«Пострадали водитель и пассажиры Toyota Land Cruiser. На месте происшествия работают дорожные полицейские», – сообщили в ведомстве.
Точное количество пассажиров в ГАИ не уточнили, как и тяжесть травм пострадавших. Известно только, что на месте ДТП образовалась огромная пробка – организовано реверсивное движение.
Напомним, в конце августа на Чуйском тракте произошло смертельное ДТП. Toyota Vitz выехала на встречку и влетела в Honda Freed. В результате семь человек оказались в больнице. Двое из них не выжили.