Массовое ДТП произошло на Ленинградском шоссе в Москве

На Ленинградском шоссе (в районе д. 46) произошло массовое ДТП. Об этом в субботу, 6 сентября, сообщили в пресс-службе Дептранса.

— На Ленинградском шоссе (в районе д. 46) произошло столкновение нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В результате аварии движение по трассе в сторону области затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.