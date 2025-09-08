Мотоцикл и автомобиль столкнулись на Большой Академической улице в районе дома 75. Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

© Вечерняя МоскваВечерняя Москва

На месте происшествия работают оперативные службы города. Все обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших уточняются.

— Движение по улице затруднено на 1,5 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — добавили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее в Подмосковье автобус совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате аварии, произошедшей на 37-м километре трассы М-4 «Дон», погиб водитель автобуса. Также пострадали семь пассажиров.