В Приамурье в ДТП с автобусом погиб человек

Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись на шоссе возле Благовещенска, в результате аварии семь человек пострадали и один погиб, сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

"Вечером 7 сентября в районе 13-го км Игнатьевского шоссе произошло столкновение маршрутного автобуса, осуществляющего движение в сторону аэропорта, и автомобиля марки Toyota Wish. <…> В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю легкового автомобиля, водителю автобуса и его 5 пассажирам, 1 человек - пассажир легкового автомобиля - погиб на месте", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Прокуратура организовала проверку по факту ДТП. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами, находятся на контроле надзорного ведомства.