Семь человек погибли в ДТП с цементовозом под Ташкентом

На 93-м километре международной автомобильной дороги А-373 «Ташкент-Ош» вблизи города Ангрен произошло массовое ДТП с участием цементовоза. Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

По информации правоохранительных органов, водитель цементовоза Shacman потерял контроль над транспортным средством. В результате аварии столкнулись два грузовика и пять легковых автомобилей на железнодорожном переезде, что привело к возникновению пожара.

В результате инцидента погибли семь человек, а пять были госпитализированы с различными травмами. Четырем другим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте. В настоящее время полиция занимается выяснением обстоятельств происшествия, говорится в публикации.

1 сентября на Марксистской улице в центре Москвы произошла авария с участием мотоциклиста, в результате которой он погиб. Байкер, ехавший на высокой скорости, столкнулся с автомобилем такси Kia Rio.