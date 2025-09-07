На западе Москвы произошло массовое ДТП с такси и автобусом

На западе Москвы произошло массовое ДТП.

Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«На ул. Мневники произошло столкновение автомобиля марки BMW и такси, который в последующем произвел столкновение с автобусом. В результате дорожной аварии пострадала пассажирка такси», — говорится в публикации.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

