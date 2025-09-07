Начинающих музыкантов задавил пикап перед их первым концертом

В Бразилии начинающих музыкантов задавил пикап прямо перед их первым концертом. Об этом сообщает портал Need To Know.

По данным издания, пикап врезался в мотоцикл, на котором ехали 17‑летний Самуэл де Алмейда, 14‑летний Матеус Сантос и их отец Жозенилсон Сантана. Братья погибли на месте, отец госпитализирован в тяжелом состоянии. Виновник аварии скрылся с места происшествия, местные жители позже обнаружили и подожгли его машину.

Братья стали известны благодаря песням в стиле аррош, и за неделю их канал привлек около 200 тысяч подписчиков, говорится в материале.

