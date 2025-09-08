Автомобильная авария произошла на трассе М4 «Дон» в Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

«Подмосковье, г.о.Ленинский. Трасса М4, 29-км. В сторону области», — говорится в сообщении.

Судя по видео с канала, перевернулся грузовик в левом ряду. Рядом стоит самосвал КамАЗ. Из-за аварии перекрыты три полосы. Судя по информации с сервиса «Яндекс. Карты» в районе аварии наблюдается затор длиной 3,6 километра.

О причинах аварии и пострадавших неизвестно.

