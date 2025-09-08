В Самарской области в массовой аварии пострадал 46-летний мотоциклист

57-летний мужчина на LADA Granta ехал по ул. Ульяновской и при развороте на перекрестке с ул. Победы не пропустил 46-летнего мотоциклиста, который двигался навстречу. После столкновения с легковушкой байк Suzuki врезался в припаркованный Renault Duster. Водитель двухколесного транспорта госпитализирован.

В тот же день в Тольятти 48-летний мужчина на LADA Vesta ехал по ул. Борковской, в районе пересечения с ул. Дзержинского он врезался в идущий впереди ВАЗ-21093 под управлением 34-летнего водителя. В ДТП пострадал 11-летний пассажир "девятки" - медики назначили ему амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки в Самарской области произошло 11 ДТП, в которых пострадали 12 человек. Инспекторы выявили 337 нарушений ПДД, в том числе 8 случаев неправильной перевозки детей и 29 фактов нетрезвого вождения.

