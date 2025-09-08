Несовершеннолетний водитель грузовика попал в ДТП в Приморье

Несовершеннолетний водитель грузовика попал в ДТП, уходя от полицейской погони в Приморье
В Находке 16-летний юноша, управляя грузовичком Toyota ToyoAce, был замечен патрулём ДПС, попытался скрыться и попал в аварию, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.
Полицейские заметили грузовик под управлением водителя со странной манерой езды на перекрёстке около пляжа Золотари. Они подали сигнал об остановке транспортного средства через громкоговоритель, но водитель проигнорировал его и попытался уехать. Патруль начал преследовать нарушителя.
В районе дома № 5 на Северном проспекте юный водитель не справился с управлением, грузовик съехал с проезжей части и опрокинулся с косогора на придомовую территорию. На этом злоключения грузовичка и его водителя не закончились – машина врезалась в припаркованный во дворе автомобиль Toyota RAV4.
Подростка госпитализировали, других пострадавших в аварии нет. Грузовик забрали на стоянку временного задержания, полицейские проводят проверку по факту происшествия.
Тем временем другие подростки отличились во Владивостоке: двое ребят решили прокатиться на электрички снаружи головного вагона, усевшись в технологическое отверстие. Для этого они специально приехали на станцию Чайка, заняли несанкционированные места и поехали в Вольно-Надеждинское. Очевидцы передали информацию о детях, подвергающих свою жизнь опасности, через кондуктора встречной электрички дежурному дежурно-диспетчерской службы железной дороги. Полицейские задержали юных любителей острых ощущений, ими оказались мальчики 13 и 14 лет. Родители школьников привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, решается вопрос о постановки мальчиков на профилактический учёт.