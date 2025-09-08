Несовершеннолетний водитель грузовика попал в ДТП в Приморье

В Находке 16-летний юноша, управляя грузовичком Toyota ToyoAce, был замечен патрулём ДПС, попытался скрыться и попал в аварию, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

© Deita.ru

Полицейские заметили грузовик под управлением водителя со странной манерой езды на перекрёстке около пляжа Золотари. Они подали сигнал об остановке транспортного средства через громкоговоритель, но водитель проигнорировал его и попытался уехать. Патруль начал преследовать нарушителя.

В районе дома № 5 на Северном проспекте юный водитель не справился с управлением, грузовик съехал с проезжей части и опрокинулся с косогора на придомовую территорию. На этом злоключения грузовичка и его водителя не закончились – машина врезалась в припаркованный во дворе автомобиль Toyota RAV4.

Подростка госпитализировали, других пострадавших в аварии нет. Грузовик забрали на стоянку временного задержания, полицейские проводят проверку по факту происшествия.

Тем временем другие подростки отличились во Владивостоке: двое ребят решили прокатиться на электрички снаружи головного вагона, усевшись в технологическое отверстие. Для этого они специально приехали на станцию Чайка, заняли несанкционированные места и поехали в Вольно-Надеждинское. Очевидцы передали информацию о детях, подвергающих свою жизнь опасности, через кондуктора встречной электрички дежурному дежурно-диспетчерской службы железной дороги. Полицейские задержали юных любителей острых ощущений, ими оказались мальчики 13 и 14 лет. Родители школьников привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, решается вопрос о постановки мальчиков на профилактический учёт.