89-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде

Пожилую женщину, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу, сбили в Нижнем Новгороде 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по региону.

Инцидент произошел около 20:00 на проспекте Гагарина, 146. По предварительным данным, 30-летний водитель Kia совершил наезд на 89-летнюю женщину. Пострадавшая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Пенсионерка получила травмы. Ее доставили в больницу имени Семашко. По факту произошедшего проводится административное расследование.

Ранее мы сообщали о том, что водитель погиб в жутком ДТП с лосем в Нижегородской области, а его 6-летнюю дочь госпитализировали в медучреждение.

Самые интересные и срочные новости читайте в Telegram-канале «В городе N»