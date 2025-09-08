В Санкт-Петербурге cамокатчик погиб после столкновения с трамваем

В Санкт-Петербурге на улице Доблести юноша на электросамокате, как проинформировала пресс-служба регионального главка МВД России, погиб после столкновения с трамваем.

© Московский Комсомолец

ДТП, по данным правоохранителей, произошло в воскресенье около 22 часов 28 минут.

19-летний молодой человек, управляя электросамокатом, двигаясь у дома 36 по улице Доблести, по предварительным данным, совершил столкновение с трамваем. От полученных травм юноша скончался на месте до прибытия скорой медпомощи.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Читайте также: В Подмосковье зафиксированы "радиационные" туманы