В Волгограде произошло массовое ДТП с электробусом

Массовая авария произошла утром 8 сентября на границе Ворошиловского и Советского районов областного центра.

Машины и электробус, следовавший по маршруту № 15, столкнулись в транспортном тоннеле на Тулака.

Как проинформировали в Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП устанавливаются, пострадавших нет.

В администрации Волгограда со ссылкой на транспортное предприятие подтвердили информацию об аварии и то, что среди пассажиров электробуса никто не пострадал.