В Волгограде произошло массовое ДТП с электробусом

В Волгограде произошло ДТП с участием 4 автомобилей и электробуса
Массовая авария произошла утром 8 сентября на границе Ворошиловского и Советского районов областного центра.
Машины и электробус, следовавший по маршруту № 15, столкнулись в транспортном тоннеле на Тулака.
Как проинформировали в Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП устанавливаются, пострадавших нет.
В администрации Волгограда со ссылкой на транспортное предприятие подтвердили информацию об аварии и то, что среди пассажиров электробуса никто не пострадал.