Три автомобиля столкнулись на Юго-Восточной хорде

Три машины столкнулись на Юго-Восточной хорде в районе пересечения с Шоссейной улицей. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

© m24.ru

В настоящее время на месте происшествия задействованы оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших.

Департамент транспорта Москвы предупредил, что движение в направлении Волгоградского проспекта затруднено на 5 километров и осуществляется по одной из трех полос. В связи с этим водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.