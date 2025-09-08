В Нововятске автомобиль врезался в забор и перевернулся

Автомобиль врезался в забор и перевернулся.

Авария произошла в минувшую пятницу в 00 часов 25 минут на улице Советской у дома № 176А Нововятского района Кирова.

По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 18-летний молодой человек, управляя автомобилем «БИД», совершил наезд на ограждение, после чего машина перевернулась. В результате ДТП травмы получили водитель и его 18-летняя пассажирка.

Как выяснилось, молодой человек не имеет права управления транспортными средствами. По факту аварии проводится проверка.