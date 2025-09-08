В Мордовии при опрокидывании «Гранты» пострадали две пенсионерки

На 70-м километре трассы «Саранск – Большие Березники – Дубёнки». Машина съехала с дороги и опрокинулась, сообщили в ГАИ региона.

В результате инцидента пострадали две пассажирки — женщины 67 и 86 лет. Обе получили травмы и были госпитализированы. За рулем находился 62-летний мужчина, который, по данным инспекторов, не справился с управлением на повороте из-за превышенной скорости.

В отношении водителя составлены два административных протокола — за отсутствие регистрации автомобиля и повреждение дорожных сооружений. Медосвидетельствование показало, что мужчина был трезв, передают «Известия Мордовии».

